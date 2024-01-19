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В российских Клинцах более 5 часов масштабно пылает нефтебаза после атаки беспилотника

Ирина БалачукПятница, 19 января 2024, 12:33
В российских Клинцах более 5 часов масштабно пылает нефтебаза после атаки беспилотника
Фото с места пожара. Фото МЧС РФ

В российском городе Клинцы бушует масштабный пожар на нефтебазе, губернатор Брянской области РФ заявил, что возгорание возникло утром якобы после сбития украинского беспилотника. 

По состоянию на 12:00 тушение пожара продолжается. С огнем борются 170 пожарных, часть частного сектора пришлось отселить.

Источник: губернатор Александр Богомаз, Минобороны РФ и российские Telegram-каналы

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Детали: По словам российского губернатора, украинцы якобы предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью БПЛА. 

Прямая речь Богомаза: "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.
 
По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании". 

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Детали: По словам чиновника, на месте работают пожарные.

О якобы уничтожении беспилотника около 6:40 утра сообщает и российское Минобороны. Однако там заявляют, что БПЛА над территорией Брянской области якобы сбили с помощью ПВО.

В российских Telegram-каналах публикуют видео из Клинцев, на котором видно огромный столб черного дыма.

Канал "Осторожно, новости" пишет, что масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах засняли пассажиры поезда, который недавно прибыл в город.

По их словам, территорию в этом районе частично перекрыли.

Пропагандистское издание РИА Новости пишет, что для помощи в тушении пожара прибыл пожарный поезд. Сообщается, что возгорание якобы не повлиял на движение поездов в этом регионе РФ.

Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что в ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области.

 
Фото з Telegram-каналу The Mosсow Time

Дополнено: Губернатор Богомаз сообщил, что по состоянию на 12:00 тушение пожара продолжается. На базе горят четыре резервуара с нефтепродуктами. С огнем борются более 140 человек.

Более трех десятков жителях частного сектора решили эвакуировать. 

Справка от The Mosсow Time: Клинцовская нефтебаза принадлежит подконтрольному "Роснефти" "Брянскнефтепродукту". Она находится в городе Клинцы, расположенном в 50 км от границы с Украиной. Это одна из двух нефтебаз "Роснефти" в регионе. Вторая расположена в Фокинском районе Брянска.

До этого Клинцовскую нефтебазу дроны атаковали в мае прошлого года.   

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Темы: Росcиябеспилотникипожар
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