У ДБР пояснили, чому раніше не затримали сина Гринкевича

Державне бюро розслідувань пояснило, чому не затримало Романа Гринкевича, сина сканадального львівського бізнесмена, який тепер переховується від правоохоронців.

Джерело: радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"

Деталі: На питання, "як взагалі могло статися, що людина у такій резонансній справі просто взяла і зникла", Сапьян відповіла:

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Пряма мова: "Не те щоб вона зникла. Вона переховується. Можливо, ми не виключаємо, що міг трапитися ряд певних чинників. Ми з вами прекрасно пам’ятаємо, що з кінця грудня увага прикута до львівського бізнесмена, який є прямим родичем того, хто зараз переховується.

…Ці обставини накалялися до моменту цього тижня. Але ми маємо розуміти, що ДБР не може просто безпідставно затримати. Щоб оголосили підозру та обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів.

Кримінальне провадження, по якому львівський бізнесмен наразі перебуває у СІЗО, стосувалося дачі хабаря. А кримінальне провадження, яке стосувалася саме оборудок з Міноборони (в якому фігурує Роман Гринкевич - ред.) – ми очікували результати експертиз в тому числі. Коли ми назбирали достатньо аргументів для обвинувачення, тоді оголосили підозру".

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