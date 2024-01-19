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У ДБР пояснили, чому раніше не затримали сина Гринкевича

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 січня 2024, 11:02
У ДБР пояснили, чому раніше не затримали сина Гринкевича
іЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДБР

Державне бюро розслідувань пояснило, чому не затримало Романа Гринкевича, сина сканадального львівського бізнесмена, який тепер переховується від правоохоронців.

Джерело: радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"

Деталі: На питання, "як взагалі могло статися, що людина у такій резонансній справі просто взяла і зникла", Сапьян відповіла: 

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Пряма мова: "Не те щоб вона зникла. Вона переховується. Можливо, ми не виключаємо, що міг трапитися ряд певних чинників. Ми з вами прекрасно пам’ятаємо, що з кінця грудня увага прикута до львівського бізнесмена, який є прямим родичем того, хто зараз переховується.

…Ці обставини накалялися до моменту цього тижня. Але ми маємо розуміти, що ДБР не може просто безпідставно затримати. Щоб оголосили підозру та обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів.

Кримінальне провадження, по якому львівський бізнесмен наразі перебуває у СІЗО, стосувалося дачі хабаря. А кримінальне провадження, яке стосувалася саме оборудок з Міноборони (в якому фігурує Роман Гринкевич - ред.) – ми очікували результати експертиз в тому числі. Коли ми назбирали достатньо аргументів для обвинувачення, тоді оголосили підозру".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
  • 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
  • Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
  • Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів. 
  • Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.
  • Ввечері 18 січня правоохоронці оголосили в розшук Романа Гринкевича.

Теми: ДБРрозшук
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