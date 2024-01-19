В ГБР объяснили, почему раньше не задержали сына Гринкевича

Государственное бюро расследований объяснило, почему не задержало Романа Гринкевича, сына сканадального львовского бизнесмена, который теперь скрывается от правоохранителей.

Источник: советник ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона "Единые новости"

Детали: На вопрос, "как вообще могло произойти, что человек в таком резонансном деле просто взял и исчез", Сапьян ответила:

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Прямая речь: "Не то чтобы она исчезла. Она скрывается. Возможно, мы не исключаем, что мог случиться ряд определенных факторов. Мы с вами прекрасно помним, что с конца декабря внимание приковано к львовскому бизнесмену, который является прямым родственником того, кто сейчас скрывается.

...Эти обстоятельства накалялись до момента этой недели. Но мы должны понимать, что ГБР не может просто безосновательно задержать. Чтобы объявили подозрение и избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств.

Уголовное производство, по которому львовский бизнесмен сейчас находится в СИЗО, касалось дачи взятки. А уголовное производство, которое касалось именно сделок с Минобороны (в котором фигурирует Роман Гринкевич - ред.) - мы ожидали результаты экспертиз в том числе. Когда мы собрали достаточно аргументов для обвинения, тогда объявили подозрение".

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