Ексміністр оборони Резніков знову став адвокатом

Олексій Резніков, якого у вересні 2023 року відправили у відставку з посади міністра оборони, поновив своє право займатись адвокатською діяльністю.

Джерело: Національна асоціація адвокатів України

Дослівно: "Право на заняття адвокатською діяльністю екс-міністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п.1 ч.4 ст.31 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16 січня на підставі його заяви".

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Деталі: Повідомляється, що відповідні зміни внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України.

В асоціації нагадали, що Резніков отримав свідоцтво адвоката у 1994 році у Львівській обласній КДКА. До роботи у Кабміні він працював у юридичних фірмах і адвокатських об’єдненнях.

Він зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

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