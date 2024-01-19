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Экс-министр обороны Резников снова стал авдокатом

Станислав ПогориловПятница, 19 января 2024, 12:29
Экс-министр обороны Резников снова стал авдокатом
Алексей Резников, фото: Getty Images

Алексей Резников, которого в сентябре 2023 года отправили в отставку с должности министра обороны, возобновил свое право заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: Национальная ассоциация адвокатов Украины

Дословно: "Право на занятие адвокатской деятельностью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 16 января на основании его заявления".

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Детали: Сообщается, что соответствующие изменения внесены в личную карточку адвоката в Едином реестре адвокатов Украины.

В ассоциации напомнили, что Резников получил свидетельство адвоката в 1994 году во Львовской областной КДКА. До работы в Кабмине он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.

Он остановил право на занятие адвокатской деятельностью в марте 2020 года.

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Что предшествовало: 5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны, а 6 сентября назначила вместо него бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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Темы: Резников
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