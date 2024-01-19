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Суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 січня 2024, 18:46
Суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук
ФОТО - INSTAGRAM РОМАНА ГРИНКЕВИЧА

Печерський районний суд Києва дозволив затримати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого раніше оголосили в розшук.

Джерело: Офіс генпрокурора 

Дослівно: "19 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ".

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Деталі: Суд дав дозвіл на затримання сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа.

Гринкевича молодшого мають затримати "з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Він є одним з фігурантів у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень.

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У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 ККУ). Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.

Що було раніше: 18 січня правоохоронці оголосили в розшук Романа Гринкевича. У ДБР повідомили, що сина львівського бізнесмена поки не знайшли, однак підозру у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголосили.

Що передувало:

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
  • 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
  • Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
  • Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів. 
  • Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.

Теми: корупціяДБР
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