У ракеті, якою росіяни в серпні вдарили по театру Чернігова, знайшли 4 компоненти зі США

У ракеті, якою армія РФ вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року і вбила 7 людей, були компоненти із США.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Експерти виявили, що 4 американські компоненти входили до складу навігаційної супутникової системи ракети "Іскандер-К", якою і завдали удару по місту.

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Експерти також з'ясували, що ракету виготовили не раніше ніж у березні 2023 року. У НАЗК вважають імовірним, що ці компоненти постачали Росії вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. В агентстві закликали світ об’єднатися проти розповсюдження своїх технологій, зокрема, до Росії.

Дослівно: "Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу".

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