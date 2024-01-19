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У ракеті, якою росіяни в серпні вдарили по театру Чернігова, знайшли 4 компоненти зі США

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 січня 2024, 19:17
У ракеті, якою росіяни в серпні вдарили по театру Чернігова, знайшли 4 компоненти зі США
УДАР ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ, ФОТО МВС ІЗ ТЕЛЕГРАМ ІГОРЯ КЛИМЕНКА

У ракеті, якою армія РФ вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року і вбила 7 людей, були компоненти із США.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: Експерти виявили, що 4 американські компоненти входили до складу навігаційної супутникової системи ракети "Іскандер-К", якою і завдали удару по місту.

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Експерти також з'ясували, що ракету виготовили не раніше ніж у березні 2023 року. У НАЗК вважають імовірним, що ці компоненти постачали Росії вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. В агентстві закликали світ об’єднатися проти розповсюдження своїх технологій, зокрема, до Росії.

Дослівно: "Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою. Тоді загинули 7 людей, 156 людей постраждали. 
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 

Теми: ракетний ударЧернігівСШАвійна
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