В ракете, которой россияне в августе ударили по театру Чернигова, обнаружили компоненты из США

УДАР ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНИГОВЕ, ФОТО МВД ИЗ ТЕЛЕГРАММ ИГОРЯ КЛИМЕНКО

В ракете, которой армия РФ ударила по центру Чернигова 19 августа 2023 и убила 7 человек, были компоненты из США.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции

Детали: Эксперты обнаружили, что 4 американских компонента входили в состав навигационной спутниковой системы ракеты "Искандер-К", которой и нанесли удар по городу.

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Эксперты также выяснили, что ракету изготовили не раньше марта 2023 года. В НАПК считают вероятным, что эти компоненты поставляли России уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. В агентстве призвали мир объединиться против распространения своих технологий, в частности, в Россию.

Дословно: "Иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров, убивающих гражданское население по всему миру".

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