В ракете, которой россияне в августе ударили по театру Чернигова, обнаружили компоненты из США
В ракете, которой армия РФ ударила по центру Чернигова 19 августа 2023 и убила 7 человек, были компоненты из США.
Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции
Детали: Эксперты обнаружили, что 4 американских компонента входили в состав навигационной спутниковой системы ракеты "Искандер-К", которой и нанесли удар по городу.
Эксперты также выяснили, что ракету изготовили не раньше марта 2023 года. В НАПК считают вероятным, что эти компоненты поставляли России уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. В агентстве призвали мир объединиться против распространения своих технологий, в частности, в Россию.
Дословно: "Иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров, убивающих гражданское население по всему миру".
Предистория:
- Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой. Тогда погибли 7 человек, 156 человек пострадали.
- Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.