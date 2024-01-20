Українські військові показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняє Авдіївку, опублікувала відео одного з найбільших ворожих штурмів міста, що стався наприкінці жовтня 2023 року.

Джерело: 110 ОМБр у Facebook

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Дослівно: "Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони. Штурми – щоденні. Авіанальоти – щоденні. Контактні бої – щоденні.

Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.

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На відео – один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року".