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Украинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 20:20
Украинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки
штурм Авдеевки, скриншот видео

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняет Авдеевку, опубликовала видео одного из крупнейших вражеских штурмов города, который произошел в конце октября 2023 года.

Источник: 110 ОМБр в Facebook

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Дословно: "Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг бешеными, просто-таки дикими силами пытается проломить нашу линию обороны. Штурмы – ежедневные. Авианалеты – ежедневные. Контактные бои – ежедневные.

Во время самых масштабных атак россияне одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которое в 21-м веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

ВИДЕО ДНЯ

На видео – один из тех крупнейших штурмов, который состоялся в конце октября прошлого года".

Темы: АвдеевкаВооруженные силывойна
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