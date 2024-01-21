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В России горит терминал Морского торгового порта

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 января 2024, 02:51
В России горит терминал Морского торгового порта
Скриншот Видео Baza

В ночь на 21 января в Ленинградской области России возник пожар в одном из терминалов Морского торгового порта.

Источник: Telegram Baza, Mash, российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: По сообщению российских журналистов, горит угольный терминал. Перед пожаром очевидцы слышали два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.

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Дополнено: По информации российских властей, пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга Ленинградской области. Пострадавших нет.

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Отмечается, что атакован был химический завод "Новатэка". Взорвался один из газовых резервуаров.

Справочно: 

ПАО "Новатэк" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Предыстория: 

Темы: Росcиявойна
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