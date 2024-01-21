В России горит терминал Морского торгового порта
В ночь на 21 января в Ленинградской области России возник пожар в одном из терминалов Морского торгового порта.
Источник: Telegram Baza, Mash, российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: По сообщению российских журналистов, горит угольный терминал. Перед пожаром очевидцы слышали два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.
У ніч на 21 січня в Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. pic.twitter.com/cXohpbsSdV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 21, 2024
Дополнено: По информации российских властей, пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга Ленинградской области. Пострадавших нет.
Отмечается, что атакован был химический завод "Новатэка". Взорвался один из газовых резервуаров.
У Росії горить термінал Морського торговельного порту pic.twitter.com/zKCPWprKwy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 21, 2024
Справочно:
ПАО "Новатэк" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.
Предыстория:
- Вечером 20 января в России заявили об атаке беспилотников на Орловскую, Тульскую и Смоленскую области.
- 18 января российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в частности в Ленинградской области, БПЛА якобы были сбиты. В то же время Astra писала, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.
- Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области РФ является спецоперацией Главного управления разведки МОУ.