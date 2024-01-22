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Для Гринкевича-молодшого ОГП проситиме арешт і півмільярдну заставу

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 січня 2024, 18:18
Для Гринкевича-молодшого ОГП проситиме арешт і півмільярдну заставу
Роман Гринкевич. фото з Instagram

Печерський районний суд Києва 22 січня обиратиме запобіжний захід Роману Гринкевичу, який є фігурантом справи про закупівлі Міністерства оборони.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі "Українській правді"

Деталі: Засідання з обрання запобіжного заходу має відбутися о 19.30 у понеділок.

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Сторона обвинувачення проситиме для Гринкевича-молодшого арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 500 мільйонів.

Що передувало: 22 січня в Одесі затримали Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про поставки неякісного одягу для ЗСУ. Він перебував у розшуку. Прокурори через суд отримали дозвіл на його затримання.

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Теми: ЛьвівщинакорупціяОфіс генпрокурораДБР
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