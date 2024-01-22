Для Гринкевича-младшего ОГП будет просить арест и 500 млн залога

Печерский районный суд Киева 22 января будет избирать меру пресечения Роману Гринкевичу, который является фигурантом дела о закупках Министерства обороны.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде"

Детали: Заседание по избранию меры пресечения должно состояться в 19.30 в понедельник.

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Сторона обвинения будет просить для Гринкевича-младшего арест с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов.

Что предшествовало: 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича, сына скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Он находился в розыске. Прокуроры через суд получили разрешение на его задержание.