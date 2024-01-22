Сина Гринкевича затримали в Одесі: готувався втекти за кордон
В Одесі 22 січня затримали Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про закупівлі Міністерства оборони.
Джерело: очільник Офісу генерального прокурора Андрій Костін на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 22 січня, ОГП, Державне бюро розслідувань із посиланням на заяву очільника ДБР Олексія Сухачова на брифінгу
Пряма мова Костіна: "Хочу повідомити важливу новину. Всі пам’ятають нещодавню резонансну справу, в якій львівському бізнесмену та його спільникам повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ на один млрд гривень.
Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П’ятого сьогодні вранці було затримано в Одесі при спробі організації перетину державного кордону. П’ятий був оголошений у розшук".
Деталі: Костін не уточнив, чи йдеться саме про Романа Гринкевича. Однак раніше повідомлялося, що Гринкевич є фігурантом справи та оголошений у розшук.
Оновлено: Офіс генпрокурора повідомив, що його затримали правоохоронці о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни.
За даними слідства, він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. У ДБР уточнили, що Гринкевич намагався сховатися в одній із країн ЄС. 22 січня затриманий має бути доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу.
Бюро також оприлюднило фото та відео затримання Гринкевича.
Передісторія:
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
- 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
- Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
- Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів.
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.
- Ввечері 18 січня правоохоронці оголосили в розшук Романа Гринкевича.