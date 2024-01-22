Сина Гринкевича затримали в Одесі: готувався втекти за кордон

В Одесі 22 січня затримали Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про закупівлі Міністерства оборони.

Джерело: очільник Офісу генерального прокурора Андрій Костін на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 22 січня, ОГП, Державне бюро розслідувань із посиланням на заяву очільника ДБР Олексія Сухачова на брифінгу

Пряма мова Костіна: "Хочу повідомити важливу новину. Всі пам’ятають нещодавню резонансну справу, в якій львівському бізнесмену та його спільникам повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ на один млрд гривень.

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Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П’ятого сьогодні вранці було затримано в Одесі при спробі організації перетину державного кордону. П’ятий був оголошений у розшук".

Деталі: Костін не уточнив, чи йдеться саме про Романа Гринкевича. Однак раніше повідомлялося, що Гринкевич є фігурантом справи та оголошений у розшук.

Оновлено: Офіс генпрокурора повідомив, що його затримали правоохоронці о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни.

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За даними слідства, він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. У ДБР уточнили, що Гринкевич намагався сховатися в одній із країн ЄС. 22 січня затриманий має бути доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу.

Бюро також оприлюднило фото та відео затримання Гринкевича.

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