СБУ взялася за розслідування падіння Іл-76
Четвер, 25 січня 2024, 11:05
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового літака "Іл-76" у Бєлгородській області РФ.
Джерело: коментар пресслужби СБУ для ЗМІ
Деталі: Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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Зазначається, що наразі спецслужба проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.
Триває досудове розслідування.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію.
- Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
- Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство зазначило, що не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту.
- Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.