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СБУ взялася за розслідування падіння Іл-76

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 січня 2024, 11:05
СБУ взялася за розслідування падіння Іл-76
будівля СБУ в Києві. фото з Вікіпедії

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового літака "Іл-76" у Бєлгородській області РФ.

Джерело: коментар пресслужби СБУ для ЗМІ

Деталі: Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Зазначається, що наразі спецслужба проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.

Триває досудове розслідування.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. 
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
  • Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство зазначило, що не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту. 
  • Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.

Теми: РосіяІл-76 у РосіївійнаСБУ
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