СБУ взялась за расследование падения Ил-76
Четверг, 25 января 2024, 11:05
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета "ИЛ-76" в Белгородской области РФ.
Источник: комментарий пресс-службы СБУ для СМИ
Детали: Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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Отмечается, что сейчас спецслужба проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета.
Продолжается досудебное расследование.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
- Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
- Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.