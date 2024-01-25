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СБУ взялась за расследование падения Ил-76

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 января 2024, 11:05
СБУ взялась за расследование падения Ил-76
здание СБУ в Киеве. фото из Википедии

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета "ИЛ-76" в Белгородской области РФ.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ для СМИ

Детали: Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Отмечается, что сейчас спецслужба проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета.

Продолжается досудебное расследование.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию
  • Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии. 
  • Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
  • Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.

Темы: РосcияИл-76 в РоссиивойнаСБУ
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