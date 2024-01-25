Україна робитиме все, щоб обміни полоненими відбувалися − Лубінець

Україна не може спрогнозувати, чи Росія погоджуватимуться на обміни військовополоненими після падіння Іл-76 24 січня, але робитиме усе можливе, щоб і надалі повертати додому утримуваних в РФ українських громадян, заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Джерело: Лубінець в ефірі марафону новин

Пряма мова омбудсмена: "(Про той обмін, який не відбувся 24 січня і про подальші обміни − ред.) не можу публічно коментувати, але велика команда Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими постійно проводить всю роботу, щоб відбувались обміни. Але не забувайте, з ким ми пробуємо домовитися − з РФ. Вони як підступно воюють проти нас, так і підступно домовляються".

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Деталі: Він додав, що Росія не відмовились від використання теми військовополонених і родичів військовополонених проти української влади і для дестабілізації ситуації.

Лубінець повідомив, що 24 січня справді планували черговий обмін.

Пряма мова омбудсмена: "Я можу підтвердити інформацію, що дійсно обмін планувався. І як завжди представники нашої інституції були присутні. Ми це робимо для того, щоб зразу проводити аналіз стану наших героїв, які повертаються з полону. Також ми офіційно фіксуємо умови тримання Україною російських військовополонених, ми робимо офіційний звіт, який потім надаємо міжнародним організаціям, щоб потім юридично спростовувати всі незаконні заяви РФ, що нібито ми негідно поводимося з російськими полоненими".

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Деталі: Коментуючи ситуацію з Іл-76, який розбився в Росії 24 січня, Лубінець нагадав, що згідно з Женевською конвенцією всю відповідальність за життя і здоров’я військовополонених несе країна, яка тримає їх у полоні − отже в цьому випадку відповідальність несе Росія.

Пряма мова омбудсмена: "Росія мала повідомити представників Міжнародного Червоного Хреста, що вони будуть транспортувати військовополонених, і таким чином робиться уся юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час маршруту".

Деталі: За словами Лубінця, в історії з падінням Іл-76 показовим є те, що Росія заздалегідь запанувала інформаційну кампанію проти України.

"Бо, наприклад, мене дуже здивували такі швидкі реакції з боку РФ. У мене зразу виникли паралельні асоціації з вибухом в Оленівці. Дежавю. Ми це вже проходили", − наголосив Лубінець.

Деталі: Він додав, що Україна вимагатиме прозорого міжнародного розслідування. Зокрема, 25 січня він відправить листи до ООН і до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Щодо міжнародного розслідування − я вірю, що ми зі свого боку будемо робити все, щоб воно відбулося. Але я переконаний, що як і з випадком в Оленівці, так само й тут росіяни будуть робити гучні заяви, нікого не допустять і не передадуть ніяких матеріалів", − підсумував Лубінець.

Раніше омбудсмен повідомив, що Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора.

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