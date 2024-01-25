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ГУР: ФСБ висадила з Іл-76 російських VIPів; у морзі Бєлгорода – лише 5 тіл

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 січня 2024, 13:55
ГУР: ФСБ висадила з Іл-76 російських VIPів; у морзі Бєлгорода – лише 5 тіл
Андрій Юсов. фото - "Армія Inform"

За даними ГУР МОУ, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області РФ, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Після інциденту до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода" 25 січня

Деталі: За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії Іл-76.

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Він також додає, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

Пряма мова: "На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування.

Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася.

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Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі".

Деталі: Юсов також звертає увагу, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді, за агентурними даними, напередодні доставили лише п’ять тіл.

Ця кількість, власне, відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії, додав Юсов.

Нагадаємо: Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового літака "Іл-76" у Бєлгородській області РФ.

Передісторія:

  • Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. 
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
  • Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство зазначило, що не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту. 
  • Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.

Теми: РосіяІл-76 у РосіїФСБГУР
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