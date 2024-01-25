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ГУР: ФСБ высадила из Ил-76 российских VIPов; в морге Белгорода – только 5 тел

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 января 2024, 13:55
ГУР: ФСБ высадила из Ил-76 российских VIPов; в морге Белгорода – только 5 тел
Андрей Юсов. фото - "Армія Inform"

По данным ГУР МОУ, на борту самолета Ил-76, который накануне упал в Белгородской области РФ, должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт. После инцидента в местный морг доставили только пять тел.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода" 25 января

Детали: По его словам, об этом украинской разведке стало известно уже после аварии Ил-76.

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Он также добавляет, что российским спасателям не позволили сделать осмотр места падения самолета.

Прямая речь: "На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования.

Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло.

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Представителей российского МЧС, которые приехали на место происшествия, фактически выгнали представители ФСБ и военные, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этого крушения".

Детали: Юсов также обращает внимание, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде, по агентурным данным, накануне доставили только пять тел.

Это количество, собственно, соответствует количеству личного состава экипажа, того самого Ил-76 - того самого самолета, который находился в составе Военно-космических сил России, добавил Юсов.

Напомним: Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета "Ил-76" в Белгородской области РФ.

Предыстория:

  • Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию
  • Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии. 
  • Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
  • Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.

Темы: РосcияИл-76 в РоссииФСБГУР
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