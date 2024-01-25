ГУР: ФСБ высадила из Ил-76 российских VIPов; в морге Белгорода – только 5 тел
По данным ГУР МОУ, на борту самолета Ил-76, который накануне упал в Белгородской области РФ, должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт. После инцидента в местный морг доставили только пять тел.
Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода" 25 января
Детали: По его словам, об этом украинской разведке стало известно уже после аварии Ил-76.
Он также добавляет, что российским спасателям не позволили сделать осмотр места падения самолета.
Прямая речь: "На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования.
Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло.
Представителей российского МЧС, которые приехали на место происшествия, фактически выгнали представители ФСБ и военные, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этого крушения".
Детали: Юсов также обращает внимание, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде, по агентурным данным, накануне доставили только пять тел.
Это количество, собственно, соответствует количеству личного состава экипажа, того самого Ил-76 - того самого самолета, который находился в составе Военно-космических сил России, добавил Юсов.
Напомним: Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета "Ил-76" в Белгородской области РФ.
Предыстория:
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
- Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
- Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.