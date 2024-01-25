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Падіння Іл-76: у ГУР припускають, що на борту могли бути "як ракети С-300, так і люди"

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 січня 2024, 15:14
Падіння Іл-76: у ГУР припускають, що на борту могли бути як ракети С-300, так і люди
АНДРІЙ ЮСОВ. ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

У Головному управлінні розвідки МОУ припускають, що російська сторона могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння для ракетних комплексів.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів.

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Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це АН-26 і АН-72 в просторі поруч із Ілом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення".

Деталі: Юсов нагадав, що за нормами міжнародного права, саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну.

Україна всі умови і зобов’язання виконала. За словами Юсова, ГУР може припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста.

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Водночас Юсов припускає, що Росія могла й сама збити цей літак. За його словами, наприклад, російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак – це одна з версій.

Пряма мова: "Станом на зараз ми можемо констатувати, що це фактично зона бойових дій. І, наприклад, в цей час і в цей день було активне застосування безпілотних літальних апаратів з обох боків. Зокрема, мова йде про застосування і Україною розвідувальних безпілотних літальних апаратів, які, в свою чергу, могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони агресора.

Власне це той сценарій, який уже неодноразово відбувався на Росії, коли так званий "дружній вогонь" знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути".

Нагадаємо: В ГУР МОУ не мають інформації, чи перебували українські військовополонені на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області РФ. Водночас 25 січня Юсов повідомив, що за агентурними даними, на цьому борту мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Після інциденту до місцевого моргу Бєлгорода доставили лише п’ять тіл.

Теми: РосіяІл-76 у РосіївійнаГУР
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