Падение Ил-76: в ГУР предполагают, что на борту могли быть "как ракеты С-300, так и люди"

В Главном управлении разведки МОУ предполагают, что российская сторона могла использовать украинских военнопленных как живой щит для транспортировки боекомплектов и вооружения для ракетных комплексов.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен лишь на треть, исходя из их слов.

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Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты - это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с Илом, который потерпел крушение. Много обстоятельств, которые требуют расследования и максимального изучения".

Детали: Юсов напомнил, что по нормам международного права, именно государство, которое удерживает военнопленных, является ответственным за их безопасность, в том числе за транспортировку к обмену.

Украина все условия и обязательства выполнила. По словам Юсова, ГУР может предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города.

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Но Юсов предполагает, что Россия могла и сама сбить этот самолет. По его словам, например, российские силы ПВО могли воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но выпущенные ракеты или расчет ПЗРК ошибся и сбил свой же самолет - это одна из версий.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас мы можем констатировать, что это фактически зона боевых действий. И, например, в это время и в этот день было активное применение беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон. В частности, речь идет о применении и Украиной разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые, в свою очередь, могли быть целью для средств ПВО и противоракетной обороны агрессора.

Собственно это тот сценарий, который уже неоднократно происходил в России, когда так называемый "дружественный огонь" уничтожал их авиацию: и транспортную, и военную. И еще раз подчеркнем, что речь сейчас идет именно о военном самолете, в котором пленных в принципе не должно было быть".

Напомним: В ГУР МОУ не располагают информацией, находились ли украинские военнопленные на борту самолета Ил-76, который накануне упал в Белгородской области РФ. При этом 25 января Юсов сообщил, что по агентурным данным, на этом борту должны были находиться российские высокопоставленные чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт. После инцидента в местный морг Белгорода доставили только пять тел.