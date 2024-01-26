Погрози Ніколову: журналіст заявив, що поліція відпустила фігурантів у його справі
Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що поліція після встановлення та обшуку, відпустили п’ятьох учасників, які ломилися в його дім, нікому з них не оголошено підозру.
Джерело: Ніколов у Facebook
Пряма мова Ніколова: "Сьогодні був у поліції, подав заяву як потерпілий по справі . Дізнався, що поліція коли встановила і обшукала так відразу і відпустила "пʼятьох учасників протиправних дій щодо журналіста". Нікого не затримали, бо нікому зараз немає підозр. Вони на волі".
Деталі: За його словами, також правоохоронці не проінформували його щодо "виявлених у них переписок і показів".
"Пообіцяли розповісти коли закінчиться досудове розслідування. Коли воно закінчиться - теж не сказали. Кваліфікація зараз та сама легка ч2 ст171, тобто без згадки організованого кимось злочину, як у ч3. Життя продовжується", - написав журналіст.
Передісторія:
- Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловіки стукають у двері його квартири і погрожують йому.
- Поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту.
- 19 січня прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі Ніколова
- 21 січня Київська міська прокуратура повідомила, що органи правопорядку Києва встановили осіб, які ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.
- Повідомлялось, що з правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.