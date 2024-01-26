Погрози Ніколову: журналіст заявив, що поліція відпустила фігурантів у його справі

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що поліція після встановлення та обшуку, відпустили п’ятьох учасників, які ломилися в його дім, нікому з них не оголошено підозру.

Джерело: Ніколов у Facebook

Пряма мова Ніколова: "Сьогодні був у поліції, подав заяву як потерпілий по справі . Дізнався, що поліція коли встановила і обшукала так відразу і відпустила "пʼятьох учасників протиправних дій щодо журналіста". Нікого не затримали, бо нікому зараз немає підозр. Вони на волі".

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Деталі: За його словами, також правоохоронці не проінформували його щодо "виявлених у них переписок і показів".

"Пообіцяли розповісти коли закінчиться досудове розслідування. Коли воно закінчиться - теж не сказали. Кваліфікація зараз та сама легка ч2 ст171, тобто без згадки організованого кимось злочину, як у ч3. Життя продовжується", - написав журналіст.

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