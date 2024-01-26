Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что полиция после установления и обыска, отпустили пятерых участников, которые ломились в его дом, никому из них не объявлено подозрение.
Источник: Николов в Facebook
Прямая речь Николова: "Сегодня был в полиции, подал заявление как потерпевший по делу. Узнал, что полиция когда установила и обыскала так сразу и отпустила "пятерых участников противоправных действий в отношении журналиста". Никого не задержали, потому что никому сейчас нет подозрений. Они на свободе".
Детали: По его словам, также правоохранители не проинформировали его о "обнаруженных у них переписках и показаниях".
"Пообещали рассказать когда закончится досудебное расследование. Когда оно закончится - тоже не сказали. Квалификация сейчас та самая легкая ч2 ст171, то есть без упоминания организованного кем-то преступления, как в ч3. Жизнь продолжается", - написал журналист.
Предыстория:
- Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать. Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором мужчины стучат в дверь его квартиры и угрожают ему.
- Полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту.
- 19 января прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования работе Николова.
- 21 января Кивеская городская прокуратура сообщила, что органы правопорядка Киева установили лиц, которые ломились в дом журналиста-расследователя Юрия Николова с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.
- Сообщалось, что с правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении им о подозрении.