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Путін повторив заяву свого Міноборони про "полонених на борту Іл-76"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 18:35
Путін повторив заяву свого Міноборони про полонених на борту Іл-76
Володимир Путін. фото Getty Images

Президент Росії прокоментував авіатрощу Іл-76 у Бєлгородській області, повторивши попередню заяву Міноборони РФ про те, що на борту "перебували українські військовополонені".

Джерело: Путін, якого цитують російські ЗМІ, зокрема РБК

Деталі: Президент країни-агресора заявив, що "Україна збила російський Іл-76 зі своїми військовослужбовцями", і що це, мовляв, не могло бути "ні за яких обставин дружнім вогнем ППО РФ".

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Пряма мова: "65 осіб. Ми не просто ж туди їх підвозили. А ГУР, ЗСУ знали, що ми туди веземо військовослужбовців, 65 осіб, а всього заплановано було, по-моєму, 190...

Невідомо, спеціально Україна завдала удару чи помилково, але очевидно, що це вони зробили...

Було зафіксовано пуски двох ракет із підконтрольних Києву територій, ураження літака відбулося через "2-3 хвилини, відреагувати було практично неможливо".

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Нагадаємо: Росія, яка веде повномасштабну війну проти України, не навела жодних доказів присутності на борту Іл-76, що впав у Бєлгородській області 24 січня, українських полонених і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування події.

Українська сторона вимагає прозорого міжнародного розслідування щодо падіння літака Іл-76.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець висловив думку, що, як і у випадку трагедії в Оленівці, де РФ звинувачувала Україну, - цього разу Росія теж робитиме заяви-звинувачення, але нікого не допустить до місця події.

Теми: Іл-76 у РосіївійнаПутін
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