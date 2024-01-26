Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин повторил заявление своего Минобороны о "пленных на борту Ил-76"

Валентина РоманенкоПятница, 26 января 2024, 18:35
Путин повторил заявление своего Минобороны о пленных на борту Ил-76
Владимир Путин. фото Getty Images

Президент России прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области, повторив предыдущее заявление Минобороны РФ о том, что на борту "находились украинские военнопленные".

Источник: Путин, которого цитируют российские СМИ, в частности РБК

Детали: Президент страны-агрессора заявил, что "Украина сбила российский Ил-76 со своими военнослужащими", и что это, мол, не могло быть "ни при каких обстоятельствах дружественным огнем ПВО РФ".

Реклама:

Прямая речь: "65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было по-моему 190...

Неизвестно, специально Украина нанесла удар или по ошибке, но очевидно, что это они сделали...

Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольных Киеву территорий, поражение самолета произошло через "2-3 минуты, отреагировать было практически невозможно".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Россия, которая ведет полномасштабную войну против Украины, не привела никаких доказательств присутствия на борту Ил-76, который упал в Белгородской области 24 января, украинских пленных и отвергает требование проведения международной комиссией расследования произошедшего.

Украинская сторона требует прозрачного международного расследования по падению самолета Ил-76.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил мнение, что как и в случае трагедии в Еленовке, где РФ обвиняла Украину, - на этот раз Россия тоже будет делать заявления-обвинения, но никого не допустит к месту происшествия.

Темы: Ил-76 в РоссиивойнаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Ил-76 в России
Данилов: ООН обнимается с Лавровым, но при этом не "имеет права" посетить место падения Ил-76
Россия скрыла от Красного Креста данные о якобы пленных в самолете Ил-76 – ГУР
Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: