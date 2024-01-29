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У Росії над Брянською областю збили безпілотник

Олена ІвашківПонеділок, 29 січня 2024, 06:34
У Росії над Брянською областю збили безпілотник
Скриншот мапи Google maps

У ніч на 29 січня у Росії нібито збили безпілотник.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Протиповітряна оборона РФ нібито знищила безпілотник над Брянською областю.

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Передісторія:

  • У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.
  • Перед цим в ніч на 21 січня українські спецслужби також здійснювали "бавовняні" спецоперації на території Росії. Зокрема повідомлялось, що нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області – також спецоперація Служби безпеки.

Теми: Росіябезпілотники
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