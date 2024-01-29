У Росії над Брянською областю збили безпілотник
Понеділок, 29 січня 2024, 06:34
У ніч на 29 січня у Росії нібито збили безпілотник.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: Протиповітряна оборона РФ нібито знищила безпілотник над Брянською областю.
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Передісторія:
- У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.
- Перед цим в ніч на 21 січня українські спецслужби також здійснювали "бавовняні" спецоперації на території Росії. Зокрема повідомлялось, що нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області – також спецоперація Служби безпеки.