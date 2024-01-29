В России над Брянской областью сбили беспилотник
Понедельник, 29 января 2024, 06:34
В ночь на 29 января в России якобы сбили беспилотник.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: Противовоздушная оборона РФ якобы уничтожила беспилотник над Брянской областью.
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Что предшествовало:
- В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Местные жители сообщали о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.
- Перед этим в ночь на 21 января украинские спецслужбы также проводили "хлопковые" спецоперации на территории России. В частности, сообщалось, что ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - также спецоперация Службы безопасности.