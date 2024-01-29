Зеленський про Трампа: Якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години, то я буду щасливий

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години, і якби цей план був дієздатний, то він би був щасливим, бо знає ціну, яку щодоби платять українці.

Джерело: Зеленський в інтервʼю німецькому телеканалу ARD

Деталі: Журналіст нагадала, що Трамп заявляв, що у випадку перемоги на виборах він зможе закінчити війну в Україні за 24 години, а Зеленський на це кликав його до Києва і говорив, що за 24 хвилини пояснить американцю, що це не так. Журналіст запитала, чи довіряє президент України Трампу "хоча б на 24 секунди".

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Пряма мова Зеленського: "Ну, я поспілкуюсь з ним. І ви знаєте мене, що я людина абсолютно відверта і я точно зможу це сказати після зустрічі. І я скажу вам чесно − якщо його формат або його формула призведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає".

Деталі: Він додав, що не розмовляв про це з Трампом. Остання його розмова з ним була тоді, коли Трапм був президентом США.

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