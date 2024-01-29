Зеленський про Трампа: Якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години, то я буду щасливий
Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години, і якби цей план був дієздатний, то він би був щасливим, бо знає ціну, яку щодоби платять українці.
Джерело: Зеленський в інтервʼю німецькому телеканалу ARD
Деталі: Журналіст нагадала, що Трамп заявляв, що у випадку перемоги на виборах він зможе закінчити війну в Україні за 24 години, а Зеленський на це кликав його до Києва і говорив, що за 24 хвилини пояснить американцю, що це не так. Журналіст запитала, чи довіряє президент України Трампу "хоча б на 24 секунди".
Пряма мова Зеленського: "Ну, я поспілкуюсь з ним. І ви знаєте мене, що я людина абсолютно відверта і я точно зможу це сказати після зустрічі. І я скажу вам чесно − якщо його формат або його формула призведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає".
Деталі: Він додав, що не розмовляв про це з Трампом. Остання його розмова з ним була тоді, коли Трапм був президентом США.
Передісторія:
- Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.
- У листопаді 2023 року Володимир Зеленський пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.
- Після перемоги на праймериз у штаті Айова в середині січня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.
- А президент Володимир Зеленський вкотре запросив його в Україну.
- В Адміністрації Путіна заявили, що у них немає розуміння, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України, а також, що жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було.