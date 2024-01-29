Зеленский о Трампе: Если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа, то я буду счастлив

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы услышать план кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно окончания войны в Украине за 24 часа, и если бы этот план был дееспособен, то он бы был счастлив, потому что знает цену, которую ежесуточно платят украинцы.

Источник: Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD

Детали: Журналист напомнила, что Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сможет закончить войну в Украине за 24 часа, а Зеленский на это звал его в Киев и говорил, что за 24 минуты объяснит американцу, что это не так. Журналист спросила, доверяет ли президент Украины Трампу "хотя бы на 24 секунды".

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Прямая речь Зеленского: "Ну, я пообщаюсь с ним. И вы знаете меня, что я человек абсолютно откровенный и я точно смогу это сказать после встречи. И я скажу вам честно − если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает".

Детали: Он добавил, что не разговаривал об этом с Трампом. Последний его разговор с ним был тогда, когда Трапм был президентом США.

Предыстория: