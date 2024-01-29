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Зеленский о Трампе: Если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа, то я буду счастлив

Ирина БалачукПонедельник, 29 января 2024, 10:45
Зеленский о Трампе: Если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа, то я буду счастлив
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы услышать план кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно окончания войны в Украине за 24 часа, и если бы этот план был дееспособен, то он бы был счастлив, потому что знает цену, которую ежесуточно платят украинцы.

Источник: Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD

Детали: Журналист напомнила, что Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сможет закончить войну в Украине за 24 часа, а Зеленский на это звал его в Киев и говорил, что за 24 минуты объяснит американцу, что это не так. Журналист спросила, доверяет ли президент Украины Трампу "хотя бы на 24 секунды".

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Прямая речь Зеленского: "Ну, я пообщаюсь с ним. И вы знаете меня, что я человек абсолютно откровенный и я точно смогу это сказать после встречи. И я скажу вам честно − если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает".

Детали: Он добавил, что не разговаривал об этом с Трампом. Последний его разговор с ним был тогда, когда Трапм был президентом США.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.
  • В ноябре 2023 года Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.
  • После победы на праймериз в штате Айова в середине января Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.
  • А президент Владимир Зеленский в очередной раз пригласил его в Украину.
  • В Администрации Путина заявили, что у них нет понимания, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины, а также, что никаких контактов российских дипломатов с американским политиком по этому поводу не было.

Темы: ЗеленскийТрампмир
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