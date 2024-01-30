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Українська медіаспільнота поскаржилася послам G7 на тиск і дискредитацію 

Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 01:30
Українська медіаспільнота поскаржилася послам G7 на тиск і дискредитацію 
Ілюстрація Pixabay

Посли країн Великої сімки (G7) зустрілися з відомими українськими журналістами через стурбованість щодо зменшення свободи преси в Україні.

Джерело: Група підтримки послів G7 в Україні у X, The Kyiv Independent

Деталі: Українська медіаспільнота поскаржилася на систематичний тиск після серії кампаній дискредитації незалежних журналістів, які часто підтримувалися анонімними провладними Telegram-каналами. 

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Українські та міжнародні ЗМІ закликали встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Останні два напади на журналістів стосувалися візиту додому до Юрія Ніколова, який розкрив порушення у закупівлях Міноборони під час його попереднього керівництва, та прихованого стеження за редакцією розслідувального видання Bihus.Info.

G7 після зустрічі написала у X: "Свобода ЗМІ є фундаментальною запорукою успішної демократії".

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На зустрічі були присутні головний редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, керівник Bihus.Info Денис Бігус, співзасновник  "Наших грошей" Юрій Ніколов, виконавчий директор найбільшого в Україні ЗМІ "Українська правда" Андрій Боборикін, а також головні редактори "Європейської правди", "NV" та "Детектор медіа" — Сергій Сидоренко, Віталій Сич та Наталія Лигачова.

 
Фото G7 в X

Серед присутніх також були голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький, керівник інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко, заступниця генерального директора "Укрінформу" Марина Сингаївська, політолог Віталій Портников, директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Теми: медіа
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