Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинское медиасообщество пожаловалось послам G7 на давление и дискредитацию

Алена ИвашкивВторник, 30 января 2024, 01:30
Украинское медиасообщество пожаловалось послам G7 на давление и дискредитацию
Иллюстрация Pixabay

Послы стран Большой семерки (G7) встретились с известными украинскими журналистами из-за обеспокоенности снижением свободы прессы в Украине.

Источник: Группа поддержки послов G7 в Украине в X, The Kyiv Independent

Детали: Украинское медиасообщество пожаловалось на систематическое давление после серии кампаний дискредитации независимых журналистов, часто поддерживаемых анонимными провластными Telegram-каналами.

Реклама:

Украинские и международные СМИ призвали установить виновных и привлечь их к ответственности.

Последние два нападения на журналистов касались визита домой к Юрию Николову, который раскрыл нарушения в закупках Минобороны во время его предыдущего руководства, и скрытой слежки под редакцией расследовательского издания Bihus.Info.

G7 после встречи написала в X: "Свобода СМИ является фундаментальным залогом успешной демократии".

ВИДЕО ДНЯ

На встрече присутствовали главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Bihus.Info Денис Бигус, соучредитель "Наших денег" Юрий Николов, исполнительный директор крупнейшего в Украине СМИ "Украинская правда" Андрей Боборыкин, а также главные редакторы "Европейской правды", "NV" и "Детектор медиа" – Сергей Сидоренко, Виталий Сыч и Наталья Лигачева.

 
Фото G7 в X

Среди присутствующих также были председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий, руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, заместитель генерального директора "Укринформа" Марина Сингаевская, политолог Виталий Портников, директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Темы: медиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

медиа
Новый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
Просила "добить уцелевших" в Харькове: блогерша из России получила подозрение
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: