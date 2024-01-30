Украинское медиасообщество пожаловалось послам G7 на давление и дискредитацию

Послы стран Большой семерки (G7) встретились с известными украинскими журналистами из-за обеспокоенности снижением свободы прессы в Украине.

Источник: Группа поддержки послов G7 в Украине в X, The Kyiv Independent

Детали: Украинское медиасообщество пожаловалось на систематическое давление после серии кампаний дискредитации независимых журналистов, часто поддерживаемых анонимными провластными Telegram-каналами.

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Украинские и международные СМИ призвали установить виновных и привлечь их к ответственности.

Последние два нападения на журналистов касались визита домой к Юрию Николову, который раскрыл нарушения в закупках Минобороны во время его предыдущего руководства, и скрытой слежки под редакцией расследовательского издания Bihus.Info.

G7 после встречи написала в X: "Свобода СМИ является фундаментальным залогом успешной демократии".

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На встрече присутствовали главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, руководитель Bihus.Info Денис Бигус, соучредитель "Наших денег" Юрий Николов, исполнительный директор крупнейшего в Украине СМИ "Украинская правда" Андрей Боборыкин, а также главные редакторы "Европейской правды", "NV" и "Детектор медиа" – Сергей Сидоренко, Виталий Сыч и Наталья Лигачева.

Фото G7 в X

Среди присутствующих также были председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий, руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, заместитель генерального директора "Укринформа" Марина Сингаевская, политолог Виталий Портников, директор Института массовой информации Оксана Романюк.