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Уламки "Шахеда" упали на вантажівку: спалахнула пожежа, водій у лікарні

Ірина БалачукВівторок, 30 січня 2024, 08:49
Уламки Шахеда упали на вантажівку: спалахнула пожежа, водій у лікарні
Фото з місця пожежі. Фото ДСНС

Вантажний автомобіль загорівся на Миколаївщині у результаті падіння уламків збитого "Шахеда" уночі 30 січня − спалахнула масштабна пожежа, водія госпіталізували.  

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "Миколаївщина. Уночі російські війська атакували населені пункти області. Унаслідок падіння уламків БпЛА на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Водій транспортного засобу госпіталізований до лікарні".

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Деталі: Повідомляється, що пожежники оперативно загасили палаюче авто.

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Теми: ШахедМиколаївська областьпожежа
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