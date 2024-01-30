Уламки "Шахеда" упали на вантажівку: спалахнула пожежа, водій у лікарні
Вівторок, 30 січня 2024, 08:49
Вантажний автомобіль загорівся на Миколаївщині у результаті падіння уламків збитого "Шахеда" уночі 30 січня − спалахнула масштабна пожежа, водія госпіталізували.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно служба: "Миколаївщина. Уночі російські війська атакували населені пункти області. Унаслідок падіння уламків БпЛА на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Водій транспортного засобу госпіталізований до лікарні".
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Деталі: Повідомляється, що пожежники оперативно загасили палаюче авто.
Передісторія:
- У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", 15 ворожих дронів вдалося знищити.
- У Дніпропетровській області один ворожий "Шахед" вдалося збити, інший влучив у цивільну інфраструктуру у Криворізькому районі, спричинивши пожежу.
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