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Обломки "Шахеда" упали на грузовик: вспыхнул пожар, водитель в больнице

Ирина БалачукВторник, 30 января 2024, 08:49
Обломки Шахеда упали на грузовик: вспыхнул пожар, водитель в больнице
Фото с места пожара. Фото ГСЧС

Грузовой автомобиль загорелся на Николаевщине в результате падения обломков сбитого "Шахеда" ночью 30 января − вспыхнул масштабный пожар, водитель госпитализирован. 

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Николаевская область. Ночью российские войска атаковали населенные пункты области. В результате падения обломков БпЛА на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника. Водитель транспортного средства госпитализирован в больницу".

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Детали: Сообщается, что пожарные оперативно потушили горящее авто.

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Темы: ШахедНиколаевская областьпожар
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