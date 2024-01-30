Обломки "Шахеда" упали на грузовик: вспыхнул пожар, водитель в больнице
Вторник, 30 января 2024, 08:49
Грузовой автомобиль загорелся на Николаевщине в результате падения обломков сбитого "Шахеда" ночью 30 января − вспыхнул масштабный пожар, водитель госпитализирован.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Николаевская область. Ночью российские войска атаковали населенные пункты области. В результате падения обломков БпЛА на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника. Водитель транспортного средства госпитализирован в больницу".
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Детали: Сообщается, что пожарные оперативно потушили горящее авто.
Предыстория:
- В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", 15 вражеских дронов удалось уничтожить.
- В Днепропетровской области один вражеский "Шахед" удалось сбить, другой попал по гражданской инфраструктуре в Криворожском районе, вызвав пожар.
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