Новий законопроєкт про мобілізацію уже на фінальній стадії – джерела

Кабінет міністрів фіналізує нову версію законопроєкту щодо мобілізації, після внесення деяких правок документ передадуть до Верховної Ради найближчим часом.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в уряді

Деталі: За словами джерел УП, на засіданні Кабінету міністрів 30 січня було погоджено новий проєкт закону щодо мобілізації. Наразі документ передано в секретаріат уряду для фінального доопрацювання, після чого його внесуть до парламенту. Як пояснив один зі співрозмовників УП, це питання буквально дня-двох.

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Пряма мова: "Прийняли з доопрацюваннями. Це значить, всі згодні, але є ще деякі правки, які треба доопрацювати. Проєкт передали у секретаріат. Далі секретаріат їх має доопрацювати і направити до Верховної Ради".

Передісторія:

11 січня уряд вирішив відкликати перший законопроєкт про мобілізацію й одразу підготувати новий, адже багато з напрацьованих пропозицій народні депутати не готові були підтримати.

Омбудсмен Дмитро Лубінець називав 3 положення першого законопроєкту про мобілізацію, які порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей: вони стосувалися додаткових повноважень ТЦК перевіряти документи та обмежувати громадян у користуванні майном, а також придатнсті до служби людей з інвалідністю 3 групи.

При написанні нового проєкту закону про вдосконалення мобілізації робоча група Міністерства оборони консультувалася з уповноваженим Верховної Ради з прав людини, аби врахувати зауваження, які є з цього приводу.

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