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Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Роман Кравец, Валентина РоманенкоВторник, 30 января 2024, 17:52
Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники
иллюстративное фото с Правительственного портала

Кабинет министров финализирует новую версию законопроекта по мобилизации, после внесения некоторых правок документ передадут в Верховную Раду в ближайшее время.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правительстве

Детали: По словам источников УП, на заседании Кабинета министров 30 января был согласован новый проект закона о мобилизации. Сейчас документ передан в секретариат правительства для финальной доработки, после чего его внесут в парламент. Как объяснил один из собеседников УП, это вопрос буквально дня-двух.

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Прямая речь: "Приняли с доработками. Это значит, все согласны, но есть еще некоторые правки, которые надо доработать. Проект передали в секретариат. Далее секретариат их должен доработать и направить в Верховную Раду".

Предыстория:

Знать больше: "Кто и кого. Что происходит с законом о мобилизации"

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Темы: мобилизацияКабинет министров
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