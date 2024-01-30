Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Кабинет министров финализирует новую версию законопроекта по мобилизации, после внесения некоторых правок документ передадут в Верховную Раду в ближайшее время.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правительстве

Детали: По словам источников УП, на заседании Кабинета министров 30 января был согласован новый проект закона о мобилизации. Сейчас документ передан в секретариат правительства для финальной доработки, после чего его внесут в парламент. Как объяснил один из собеседников УП, это вопрос буквально дня-двух.

Реклама:

Прямая речь: "Приняли с доработками. Это значит, все согласны, но есть еще некоторые правки, которые надо доработать. Проект передали в секретариат. Далее секретариат их должен доработать и направить в Верховную Раду".

Предыстория:

11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, ведь многие из наработанных предложений народные депутаты не готовы были поддержать.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец называл 3 положения первого законопроекта о мобилизации, которые нарушают Конституцию, международные обязательства Украины и права людей: они касались дополнительных полномочий ТЦК проверять документы и ограничивать граждан в пользовании имуществом, а также пригодности к службе людей с инвалидностью 3 группы.

При написании нового проекта закона о совершенствовании мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультировалась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, чтобы учесть замечания, которые есть по этому поводу.

Знать больше: "Кто и кого. Что происходит с законом о мобилизации"