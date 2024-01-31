Россияне заявляют о сбитом украинском БпЛА над Псковской областью
Среда, 31 января 2024, 06:56
Минобороны России заявило, что ночью 31 января над Псковской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Источник: МО РФ
Дословно: "Дежурными средствами ПВО (МО РФ - ред.) уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области".
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Предыстория:
- 31 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атака беспилотников на российские военно-транспортные самолеты Ил-76 в Пскове ночью 30 августа была осуществлена с территории России.
- Буданов не уточнил, кто совершил атаку, сотрудники ГУР или партизаны. Он также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество. Источник УП, в свою очередь, подтвердил, что за этой атакой дронов на Псков стоит ГУР и другие составляющие Сил обороны.
- Позже УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове.