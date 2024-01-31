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Законопроєкт про мобілізацію: для роботи в поліції та прокуратурі треба буде військова підготовка

Євген БудерацькийСереда, 31 січня 2024, 17:30

Уряд пропонує ввести обов'язкову базову загальновійськову підготовку або військову службу для тих, хто вперше вступатиме на службу в органи прокуратури та поліції.

Джерело: текст законопроєкту про мобілізацію на сайті Верховної ради

Деталі: Зокрема, базова загальновійськова підготовка або військова служба стануть обов'язковими для прокурорів окружної, обласної, Спеціалізованої антикорупційної прокуратур та Офісу генерального прокурора.

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Втім, у законопроєкті є різночитання щодо САП, оскільки в одному з пунктів зазначено, що ці норми на них не поширюються, а через один вказані як обов'язкова норма.

Щодо поліцейських, які вперше вступають на службу, пропонується набувати базової загальновійськової підготовки в закладах, де вони проходять обов'язкову первинну професійну підготовку.

При цьому, норма не розповсюджується на тих, хто до прийняття до поліції вже відслужив в армії.

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Важливо: законопроєкт передбачає, що базова загальновійськова підготовка запроваджується з 2025 року, а норма щодо органів прокуратури набуде чинності через рік, тобто з 2026 року.

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Теми: мобілізаціяКабінет міністрівполіціяпрокуратура
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