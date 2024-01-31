Законопроєкт про мобілізацію: для роботи в поліції та прокуратурі треба буде військова підготовка
Уряд пропонує ввести обов'язкову базову загальновійськову підготовку або військову службу для тих, хто вперше вступатиме на службу в органи прокуратури та поліції.
Джерело: текст законопроєкту про мобілізацію на сайті Верховної ради
Деталі: Зокрема, базова загальновійськова підготовка або військова служба стануть обов'язковими для прокурорів окружної, обласної, Спеціалізованої антикорупційної прокуратур та Офісу генерального прокурора.
Втім, у законопроєкті є різночитання щодо САП, оскільки в одному з пунктів зазначено, що ці норми на них не поширюються, а через один вказані як обов'язкова норма.
Щодо поліцейських, які вперше вступають на службу, пропонується набувати базової загальновійськової підготовки в закладах, де вони проходять обов'язкову первинну професійну підготовку.
При цьому, норма не розповсюджується на тих, хто до прийняття до поліції вже відслужив в армії.
Важливо: законопроєкт передбачає, що базова загальновійськова підготовка запроваджується з 2025 року, а норма щодо органів прокуратури набуде чинності через рік, тобто з 2026 року.
Нагадаємо:
- Такі ж норми з 2026 року стосуватимуться прийому на держслужбу та в органи місцевого самоврядування.
- 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
- В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.