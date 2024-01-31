Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Законопроект о мобилизации: для работы в полиции и прокуратуре предстоит пройти военную подготовку

Евгений БудерацкийСреда, 31 января 2024, 17:30

Правительство предлагает ввести обязательную базовую общевоенную подготовку или военную службу для впервые вступающих на службу в органы прокуратуры и полиции.

Источник: текст законопроекта о мобилизации на сайте Верховной рады

Подробности: В частности, базовая общевоенная подготовка или военная служба станут обязательными для прокуроров окружной, областной, Специализированной антикоррупционной прокуратур и Офиса генерального прокурора.

Реклама:

Впрочем, в законопроекте есть разночтения по САП, поскольку в одном из пунктов указано, что эти нормы на них не распространяются, а через один указаны как обязательная норма.

Относительно полицейских, впервые вступающих на службу, предлагается приобретать базовую общевойсковую подготовку в заведениях, где они проходят обязательную первичную профессиональную подготовку.

При этом норма не распространяется на тех, кто до принятия в полицию уже отслужил в армии.

ВИДЕО ДНЯ

Важно: законопроект предполагает, что базовая общевойсковая подготовка вводится с 2025 года, а норма в отношении органов прокуратуры вступит в силу через год, то есть с 2026 года.

Напомним:

Темы: мобилизацияКабинет министровполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

мобилизация
Законопроект о мобилизации: на госслужбу теперь будут брать только с военной подготовкой
Патрули ТЦК Львовщины будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов
Законопроект о мобилизации: уклонистов будет ждать блокировка счетов и запрет управлять авто
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: