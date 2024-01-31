Законопроект о мобилизации: для работы в полиции и прокуратуре предстоит пройти военную подготовку

Правительство предлагает ввести обязательную базовую общевоенную подготовку или военную службу для впервые вступающих на службу в органы прокуратуры и полиции.

Источник: текст законопроекта о мобилизации на сайте Верховной рады

Подробности: В частности, базовая общевоенная подготовка или военная служба станут обязательными для прокуроров окружной, областной, Специализированной антикоррупционной прокуратур и Офиса генерального прокурора.

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Впрочем, в законопроекте есть разночтения по САП, поскольку в одном из пунктов указано, что эти нормы на них не распространяются, а через один указаны как обязательная норма.

Относительно полицейских, впервые вступающих на службу, предлагается приобретать базовую общевойсковую подготовку в заведениях, где они проходят обязательную первичную профессиональную подготовку.

При этом норма не распространяется на тех, кто до принятия в полицию уже отслужил в армии.

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Важно: законопроект предполагает, что базовая общевойсковая подготовка вводится с 2025 года, а норма в отношении органов прокуратуры вступит в силу через год, то есть с 2026 года.

Напомним: