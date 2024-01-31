ЗМІ: Гринкевичі захопили ділянку лісу для маєтку у Львові та вирубали дерева для дороги

БІЗНЕСМЕН ІГОР ГРИНКЕВИЧ (ЗЛІВА), ЙОГО ДІТИ ОЛЬГА І РОМАН, А ТАКОЖ ДРУЖИНА СВІТЛАНА. ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ

Журналісти знайшли у бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого запідозрили у даванні хабаря слідчому ДБР, незареєстрований маєток у лісі, для якого привласнили 28 соток зеленої зони.

Джерело: розслідування видання "hromadske" про майно Гринкевичів. комісія Львівської міської ради, яка обстежила ділянки родини Гринкевичів за запитом журналістів

Деталі: Під час обстеження ділянки родини Гринкевича виявили маєток на 600 квадратів без жодних документів, басейн на землі для садівництва, самовільно вирубану дорогу в лісі та 28 соток самозахопленої землі.

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Журналісти виявили на ділянці, яка оформлена на дружину бізнесмена Ігоря Гринкевича – Світлану розкішний маєток, якого не існує в реєстрах.

На матір Світлани Гринкевич, Ірину Федак, у кадастровому реєстрі оформлені три ділянки довкола. Загальна площа зареєстрованої землі – 19 соток.

Будинок Гринкевичів у Львові Любомир Зубач / Facebook ВІДЕО ДНЯ

Будинок Гринкевичів у Львові Любомир Зубач / Facebook

Будинок Гринкевичів у Львові Любомир Зубач / Facebook

Чиновники Львівської міської ради за запитом "hromadske" виявили низку інших порушень, коли приїхали на обстеження території.

Пряма мова заступника міського голови Львова Любомира Зубача: "Орієнтовно 21 сотка — це все захоплені державні землі ДП "Львівський Лісгосп". Тобто це ліс і землі природно-заповідного фонду, де не можна нічого робити, хіба гриби збирати. Але точно не дерева рубати, щоб поставити огорожу чи прокласти дорогу. Але саме це зробила родина Гринкевичів".

Деталі: Жодних будівельних паспортів чи дозволів на будівництво самого маєтку комісія міськради не знайшла.

За словами адвоката, після Акту обстеження чиновники мають видати припис пані Федак про демонтаж паркану, звільнення самозахоплених ділянок і подати в поліцію заяву про кримінальне правопорушення. Далі слідчі розв'яжуть питання про розмір шкоди та злочин, який буде інкримінуватися підозрюваним.

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