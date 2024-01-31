СМИ: Гринкевичи захватили участок леса под собственным имением во Львове и вырубили деревья для дороги
Журналисты нашли у бизнесмена Игоря Гринкевича, заподозренного в даче взятки следователю ДБР, незарегистрированного имения в лесу, для которого присвоили 28 соток зеленой зоны.
Источник: расследование издания "hromadske" об имуществе Гринкевичей. комиссия Львовского городского совета, обследовавшая участки семьи Гринкевичей по запросу журналистов
Детали: Во время обследования участка семьи Гринкевича обнаружили имение на 600 квадратов без документов, бассейн на земле для садоводства, самовольно вырубленную дорогу в лесу и 28 соток самозахваченной земли.
Журналисты обнаружили на участке, оформленном на жену бизнесмена Игоря Гринкевича – Светлану роскошное имение, которого не существует в реестрах.
На мать Светланы Гринкевич, Ирину Федак, в кадастровом реестре оформлены три участка вокруг. Общая площадь зарегистрированной земли – 19 соток.
Чиновники Львовского городского совета по запросу hromadske обнаружили ряд других нарушений, когда приехали на обследование территории.
Прямая речь заместителя городского головы Львова Любомира Зубача: "Ориентировочно 21 сотка - это все захваченные государственные земли ГП "Львовский Лесхоз". То есть это лес и земли природно-заповедного фонда, где нельзя ничего делать, разве грибы собирать. Но точно не деревья рубить , чтобы поставить ограждение или проложить дорогу. Но именно это сделала семья Гринкевичей".
Детали: Никаких строительных паспортов или разрешений на строительство имения комиссия горсовета не нашла.
По словам адвоката, после Акта обследования чиновники должны выдать предписание госпоже Федак о демонтаже забора, освобождении самозахваченных участков и подать в полицию заявление об уголовном правонарушении. Далее следователи решат вопрос о размере ущерба и преступлении, которое будет инкриминироваться подозреваемым.
Предыстория:
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
- Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
- Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
- Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.