СМИ: Гринкевичи захватили участок леса под собственным имением во Львове и вырубили деревья для дороги

БИЗНЕСМЕН ИГОРЬ ГРИНКЕВИЧ (СЛЕВА), ЕГО ДЕТИ ОЛЬГА И РОМАН, А ТАКЖЕ СУПРУГА СВЕТЛАНА. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Журналисты нашли у бизнесмена Игоря Гринкевича, заподозренного в даче взятки следователю ДБР, незарегистрированного имения в лесу, для которого присвоили 28 соток зеленой зоны.

Источник: расследование издания "hromadske" об имуществе Гринкевичей. комиссия Львовского городского совета, обследовавшая участки семьи Гринкевичей по запросу журналистов

Детали: Во время обследования участка семьи Гринкевича обнаружили имение на 600 квадратов без документов, бассейн на земле для садоводства, самовольно вырубленную дорогу в лесу и 28 соток самозахваченной земли.

Реклама:

Журналисты обнаружили на участке, оформленном на жену бизнесмена Игоря Гринкевича – Светлану роскошное имение, которого не существует в реестрах.

На мать Светланы Гринкевич, Ирину Федак, в кадастровом реестре оформлены три участка вокруг. Общая площадь зарегистрированной земли – 19 соток.

Дом Гринкевичей во Львове Любомир Зубач / Facebook

Дом Гринкевичей во Львове Любомир Зубач / Facebook

Дом Гринкевичей во Львове Любомир Зубач / Facebook

Чиновники Львовского городского совета по запросу hromadske обнаружили ряд других нарушений, когда приехали на обследование территории.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь заместителя городского головы Львова Любомира Зубача: "Ориентировочно 21 сотка - это все захваченные государственные земли ГП "Львовский Лесхоз". То есть это лес и земли природно-заповедного фонда, где нельзя ничего делать, разве грибы собирать. Но точно не деревья рубить , чтобы поставить ограждение или проложить дорогу. Но именно это сделала семья Гринкевичей".

Детали: Никаких строительных паспортов или разрешений на строительство имения комиссия горсовета не нашла.

По словам адвоката, после Акта обследования чиновники должны выдать предписание госпоже Федак о демонтаже забора, освобождении самозахваченных участков и подать в полицию заявление об уголовном правонарушении. Далее следователи решат вопрос о размере ущерба и преступлении, которое будет инкриминироваться подозреваемым.

Предыстория: