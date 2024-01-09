Розвідка Британії: Остання атака ЗСУ на Крим засвідчила неефективність ППО росіян
Британська розвідка вважає, що остання атака по російських цілях на аеродромі Саки та в Севастополі окупованого Криму свідчить про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті ключових локацій.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 9 січня
Дослівно: "Це знову демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових локацій, незважаючи на їхню підвищену готовність. Масштаб російської відповіді, ймовірно, є показником успіху, досягнутого Збройними силами України під час ударів 4 січня".
Деталі: У розвідці уточнили, що ці атаки, ймовірно, "понизили поінформованість та покриття російської ППО над кримським регіоном".
Британська розвідка вважає, що відповіддю на це стала серія ракетних атак Росії проти України 8 січня, коли було завдано ударів в тому числі по Кривому Рогу та Запоріжжю.
Що було раніше:
- Російські окупанти вночі та вранці 8 січня випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.
- Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.
- РФ цілила по різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямували по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
- Президентка Молдови Мая Санду засудила цю ракетну атаку.