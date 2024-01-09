Розвідка Британії: Остання атака ЗСУ на Крим засвідчила неефективність ППО росіян

Британська розвідка вважає, що остання атака по російських цілях на аеродромі Саки та в Севастополі окупованого Криму свідчить про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті ключових локацій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 9 січня

Дослівно: "Це знову демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових локацій, незважаючи на їхню підвищену готовність. Масштаб російської відповіді, ймовірно, є показником успіху, досягнутого Збройними силами України під час ударів 4 січня".

Реклама:

Деталі: У розвідці уточнили, що ці атаки, ймовірно, "понизили поінформованість та покриття російської ППО над кримським регіоном".

Британська розвідка вважає, що відповіддю на це стала серія ракетних атак Росії проти України 8 січня, коли було завдано ударів в тому числі по Кривому Рогу та Запоріжжю.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ