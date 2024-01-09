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Розвідка Британії: Остання атака ЗСУ на Крим засвідчила неефективність ППО росіян

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 15:18
Розвідка Британії: Остання атака ЗСУ на Крим засвідчила неефективність ППО росіян
Фото: Getty Images

Британська розвідка вважає, що остання атака по російських цілях на аеродромі Саки та в Севастополі окупованого Криму свідчить про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті ключових локацій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 9 січня

Дослівно: "Це знову демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових локацій, незважаючи на їхню підвищену готовність. Масштаб російської відповіді, ймовірно, є показником успіху, досягнутого Збройними силами України під час ударів 4 січня".

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Деталі: У розвідці уточнили, що ці атаки, ймовірно, "понизили поінформованість та покриття російської ППО над кримським регіоном".

Британська розвідка вважає, що відповіддю на це стала серія ракетних атак Росії проти України 8 січня, коли було завдано ударів в тому числі по Кривому Рогу та Запоріжжю.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські окупанти вночі та вранці 8 січня випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.
  • Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.
  • РФ цілила по різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямували по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
  • Президентка Молдови Мая Санду засудила цю ракетну атаку.

Теми: КримППОвійнаЗбройні сили
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