Разведка Британии: Последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян
Британская разведка считает, что последняя атака по российским целям на аэродроме Саки и в Севастополе оккупированного Крыма свидетельствует о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите ключевых локаций.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 9 января
Дословно: "Это снова демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. Масштаб российского ответа, вероятно, является показателем успеха, достигнутого Вооруженными силами Украины во время ударов 4 января".
Детали: В разведке уточнили, что эти атаки, вероятно, "снизили осведомленность и покрытие российской ПВО над крымским регионом".
Британская разведка считает, что ответом на это стала серия ракетных атак России против Украины 8 января, когда были нанесены удары в том числе по Кривому Рогу и Запорожью.
Что предшествовало:
- Российские оккупанты ночью и утром 8 января выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения – ракет разного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.
- Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.
- РФ целилась по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направили по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
- Президент Молдовы Майя Санду осудила эту ракетную атаку.