Разведка Британии: Последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян

Британская разведка считает, что последняя атака по российским целям на аэродроме Саки и в Севастополе оккупированного Крыма свидетельствует о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите ключевых локаций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 9 января

Дословно: "Это снова демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. Масштаб российского ответа, вероятно, является показателем успеха, достигнутого Вооруженными силами Украины во время ударов 4 января".

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Детали: В разведке уточнили, что эти атаки, вероятно, "снизили осведомленность и покрытие российской ПВО над крымским регионом".

Британская разведка считает, что ответом на это стала серия ракетных атак России против Украины 8 января, когда были нанесены удары в том числе по Кривому Рогу и Запорожью.

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