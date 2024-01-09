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Разведка Британии: Последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 15:18
Разведка Британии: Последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян
Фото: Getty Images

Британская разведка считает, что последняя атака по российским целям на аэродроме Саки и в Севастополе оккупированного Крыма свидетельствует о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите ключевых локаций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 9 января

Дословно: "Это снова демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. Масштаб российского ответа, вероятно, является показателем успеха, достигнутого Вооруженными силами Украины во время ударов 4 января".

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Детали: В разведке уточнили, что эти атаки, вероятно, "снизили осведомленность и покрытие российской ПВО над крымским регионом".

Британская разведка считает, что ответом на это стала серия ракетных атак России против Украины 8 января, когда были нанесены удары в том числе по Кривому Рогу и Запорожью.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты ночью и утром 8 января выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения – ракет разного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.
  • Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.
  • РФ целилась по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направили по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
  • Президент Молдовы Майя Санду осудила эту ракетную атаку.

Темы: КрымПВОвойнаВооруженные силы
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