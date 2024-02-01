Російський Іл-76: з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння літака

На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня видно, що слід, який залишив літак Іл-76 при падінні, простягається приблизно на 500 метрів.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Схеми"

Деталі: Борт упав 24 січня 2024 року біля села Яблоново у Бєлгородській області РФ.

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У Міноборони РФ заявляють, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких везли на обмін, а також шість членів екіпажу і троє супроводжуючих. Росія звинувачує Україну у збитті літака американською ракетою Patriot, але не надала цьому ніяких доказів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що "відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту".

31 січня обмін таки відбувся, але в Координаційному штабі "Українській правді" зазначили, що серед повернених полонених не було тих, чий обмін зірвався після падіння Іл-76. У ГУР також наголошують, що Росія досі не надала доказів того, що на борту Іл-76 були українські військовополонені.

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Що передувало: Журналістам "Схем" вдалося встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, загибель трьох із яких підтвердили їхні родичі.

Передісторія: