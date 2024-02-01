Російський Іл-76: з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння літака
На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня видно, що слід, який залишив літак Іл-76 при падінні, простягається приблизно на 500 метрів.
Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Схеми"
Деталі: Борт упав 24 січня 2024 року біля села Яблоново у Бєлгородській області РФ.
У Міноборони РФ заявляють, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких везли на обмін, а також шість членів екіпажу і троє супроводжуючих. Росія звинувачує Україну у збитті літака американською ракетою Patriot, але не надала цьому ніяких доказів.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що "відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту".
31 січня обмін таки відбувся, але в Координаційному штабі "Українській правді" зазначили, що серед повернених полонених не було тих, чий обмін зірвався після падіння Іл-76. У ГУР також наголошують, що Росія досі не надала доказів того, що на борту Іл-76 були українські військовополонені.
Що передувало: Журналістам "Схем" вдалося встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, загибель трьох із яких підтвердили їхні родичі.
Передісторія:
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію.
- Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
- Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака могли бути і ракети, і люди. На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
- Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.