ОВА: У Харкові горіла нафтобаза, а не АЗС, як повідомлялось раніше
Субота, 10 лютого 2024, 11:28
Російські окупанти вночі атакували нафтобазу в Харкові, внаслідок чого загинуло семеро людей.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За даними ОВА, щонайменше 10 БПЛА були запущені з території Росії, з них 8 були збиті.
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Пряма мова Синєгубова: "Обстріляно зокрема й нафтобазу, звідки й стався витік палива. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається.
За необхідності розширимо зону евакуації й відселення.
Уже евакуйовано 50 людей. Чотири людини врятовано, зокрема одна дитина. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено понад 200 рятувальників".
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Передісторія:
- У ніч на 10 лютого ворожі "Шахеди" вдарили по Харкову - внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне та загорілося 14 приватних житлових будинків. Згодом влада повідомила, що одна людина загинула.
- Пізніше стало відомо, що в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей.