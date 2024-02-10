ОВА: У Харкові горіла нафтобаза, а не АЗС, як повідомлялось раніше

харків у ніч на 10 лютого, фото: дснс

Російські окупанти вночі атакували нафтобазу в Харкові, внаслідок чого загинуло семеро людей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними ОВА, щонайменше 10 БПЛА були запущені з території Росії, з них 8 були збиті.

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Пряма мова Синєгубова: "Обстріляно зокрема й нафтобазу, звідки й стався витік палива. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається.

За необхідності розширимо зону евакуації й відселення.

Уже евакуйовано 50 людей. Чотири людини врятовано, зокрема одна дитина. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено понад 200 рятувальників".

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