ОВА: В Харькове горела нефтебаза, а не АЗС, как сообщалось ранее
Суббота, 10 февраля 2024, 11:28
Российские оккупанты ночью атаковали нефтебазу в Харькове, в результате чего погибли семь человек.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: По данным ОВА, по меньшей мере 10 БПЛА были запущены с территории России, из них 8 были сбиты.
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Прямая речь Синегубова: "Обстреляна, в том числе, и нефтебаза, откуда и произошла утечка топлива. Сейчас один резервуар еще заполнен, поэтому опасность сохраняется.
При необходимости расширим зону эвакуации и отселения.
Уже эвакуированы 50 человек. Четыре человека спасены, в том числе один ребенок. К ликвидации последствий обстрелов в целом привлечено более 200 спасателей".
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Предыстория:
- В ночь на 10 февраля вражеские "Шахеды" ударили по Харькову - в результате этого попадания разлилось горящее топливо и загорелось 14 частных жилых домов. Впоследствии власти сообщили, что один человек погиб.
- Позже стало известно, что в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей.