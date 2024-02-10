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ОВА: В Харькове горела нефтебаза, а не АЗС, как сообщалось ранее

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 11:28
ОВА: В Харькове горела нефтебаза, а не АЗС, как сообщалось ранее
харьков в ночь на 10 февраля, фото: дснс

Российские оккупанты ночью атаковали нефтебазу в Харькове, в результате чего погибли семь человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным ОВА, по меньшей мере 10 БПЛА были запущены с территории России, из них 8 были сбиты.

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Прямая речь Синегубова: "Обстреляна, в том числе, и нефтебаза, откуда и произошла утечка топлива. Сейчас один резервуар еще заполнен, поэтому опасность сохраняется.

При необходимости расширим зону эвакуации и отселения.

Уже эвакуированы 50 человек. Четыре человека спасены, в том числе один ребенок. К ликвидации последствий обстрелов в целом привлечено более 200 спасателей".

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Предыстория:

  • В ночь на 10 февраля вражеские "Шахеды" ударили по Харькову - в результате этого попадания разлилось горящее топливо и загорелось 14 частных жилых домов. Впоследствии власти сообщили, что один человек погиб.
  • Позже стало известно, что в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей.

Темы: Харьковнефтьбеспилотники
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