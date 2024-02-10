Кабмін звільнив Павлюка з посади заступника Умєрова через "перехід на іншу роботу"
Субота, 10 лютого 2024, 12:46
Кабінет міністрів звільнив першого заступника Міністра оборони Олександра Павлюка, оскільки він йде на іншу посаду. ЗМІ вважають, що він стане очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Пряма мова Мельничука: "Кабінетом міністрів звільнено Олександра Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони у звʼязку із переходом на іншу роботу".
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Нагадаємо:
- Новим командувачем Сухопутних військ замість Сирського стане Павлюк, пишуть ЗМІ.
- Генерал-полковника Олександра Сирського президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.