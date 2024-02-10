Кабмін звільнив Павлюка з посади заступника Умєрова через "перехід на іншу роботу"

Кабінет міністрів звільнив першого заступника Міністра оборони Олександра Павлюка, оскільки він йде на іншу посаду. ЗМІ вважають, що він стане очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова Мельничука: "Кабінетом міністрів звільнено Олександра Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони у звʼязку із переходом на іншу роботу".

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