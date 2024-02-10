Кабмин уволил Павлюка с должности заместителя Умерова из-за "перехода на другую работу"
Суббота, 10 февраля 2024, 12:46
Кабинет министров уволил первого заместителя Министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Прямая речь Мельничука: "Кабинетом министров уволен Александр Павлюк с должности первого заместителя Министра обороны в связи с переходом на другую работу".
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Напомним:
- Новым командующим Сухопутных войск вместо Сырского станет Павлюк, пишут СМИ.
- Генерал-полковника Александра Сырского президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного