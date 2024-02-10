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Кабмин уволил Павлюка с должности заместителя Умерова из-за "перехода на другую работу"

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 12:46
Кабмин уволил Павлюка с должности заместителя Умерова из-за перехода на другую работу
павлюк, фото с фб

Кабинет министров уволил первого заместителя Министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь Мельничука: "Кабинетом министров уволен Александр Павлюк с должности первого заместителя Министра обороны в связи с переходом на другую работу".

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Напомним:

  • Новым командующим Сухопутных войск вместо Сырского станет Павлюк, пишут СМИ.
  • Генерал-полковника Александра Сырского президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного

Темы: МинобороныВооруженные силыКабинет министров
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