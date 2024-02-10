Кабмин уволил Павлюка с должности заместителя Умерова из-за "перехода на другую работу"

Кабинет министров уволил первого заместителя Министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь Мельничука: "Кабинетом министров уволен Александр Павлюк с должности первого заместителя Министра обороны в связи с переходом на другую работу".

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