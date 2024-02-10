Росія хоче встановити контроль над логістичними шляхами ЗСУ на Авдіївському напрямку – Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, повідомив командувач напрямком Олександр Тарнавський.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Деталі: За словами Тарнавського, задум російських агресорів зрозумілий для ЗСУ: вони хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі.

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Пряма мова Тарнавського: "Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися".

Більше деталей: Загальні втрати противника минулої доби на напрямку склали 361 російських окупантів та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів.