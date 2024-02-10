Россия хочет установить контроль над логистическими путями ВСУ на Авдеевском направлении - Тарнавский
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, сообщил командующий направлением Александр Тарнавский.
Источник: Тарнавский в Telegram
Детали: По словам Тарнавского, замысел российских агрессоров понятен для ВСУ: они хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения украинских подразделений на северном фланге.
Прямая речь Тарнавского: "Однако мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем рубеж блокирования, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение продолжает осуществляться".
Больше деталей: Общие потери противника за прошедшие сутки на направлении составили 361 российских оккупантов и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА.
В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов.