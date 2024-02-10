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Россия хочет установить контроль над логистическими путями ВСУ на Авдеевском направлении - Тарнавский

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 14:27
Россия хочет установить контроль над логистическими путями ВСУ на Авдеевском направлении - Тарнавский
украинский воин, фото: 63 омбр

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, сообщил командующий направлением Александр Тарнавский.

Источник: Тарнавский в Telegram

Детали: По словам Тарнавского, замысел российских агрессоров понятен для ВСУ: они хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения украинских подразделений на северном фланге.

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Прямая речь Тарнавского: "Однако мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем рубеж блокирования, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение продолжает осуществляться".

Больше деталей: Общие потери противника за прошедшие сутки на направлении составили 361 российских оккупантов и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА.

В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов.

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Темы: АвдеевкаВооруженные силы
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