Москва розірвала договір оренди з посольством України, воно не працює два роки

Влада Москви розірвала договір оренди з посольством України, яке не працювало з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує прес-служба МЗС

Пряма мова Захарової: "Дійсно, у квітні минулого року Київська міськрада оголосила про розірвання договору оренди на земельну ділянку, де розташовується комплекс будівель посольства Росії на (в – ред.) Україні.

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Як відомо, у дипломатії існує принцип взаємності. У зв'язку з цим Департаментом міського майна міста Москви було також ухвалено рішення припинити договори оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України в Москві. Українська сторона в установленому порядку про це проінформована".

Деталі: При цьому Захарова цинічно заявила, що "будь-які подібні ворожі кроки режиму Зеленського не залишаться без адекватної відповіді Росії", забувши згадати про ворожі кроки РФ, яка з 24 лютого 2022 року проводить повномасштабну війну проти України.

Коли саме було розірвано договір, у повідомленні не вказується.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в суботу про розірвання договору оренди з посольством України в Москві повідомляли російські ЗМІ з посиланням на джерела.

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