Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Москва розірвала договір оренди з посольством України, воно не працює два роки

Катерина ТищенкоСубота, 10 лютого 2024, 17:27
Москва розірвала договір оренди з посольством України, воно не працює два роки
Посольство України в Москві, фото РИА Новости

Влада Москви розірвала договір оренди з посольством України, яке не працювало з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує прес-служба МЗС

Пряма мова Захарової: "Дійсно, у квітні минулого року Київська міськрада оголосила про розірвання договору оренди на земельну ділянку, де розташовується комплекс будівель посольства Росії на (в – ред.) Україні.

Реклама:

Як відомо, у дипломатії існує принцип взаємності. У зв'язку з цим Департаментом міського майна міста Москви було також ухвалено рішення припинити договори оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України в Москві. Українська сторона в установленому порядку про це проінформована".

Деталі: При цьому Захарова цинічно заявила, що "будь-які подібні ворожі кроки режиму Зеленського не залишаться без адекватної відповіді Росії", забувши згадати про ворожі кроки РФ, яка з 24 лютого 2022 року проводить повномасштабну війну проти України.

Коли саме було розірвано договір, у повідомленні не вказується.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в суботу про розірвання договору оренди з посольством України в Москві повідомляли російські ЗМІ з посиланням на джерела.

Передісторія:

  • 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про розірвання дипвідносин з Росією.
  • У МЗС України повідомляли, що посольство України в Москві та консульські установи України на території РФ припинили виконання своїх функцій.
  • 20 квітня 2023 року Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії у столиці.
  • Після цього прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "відреагує" на розірвання договору оренди землі з посольством Росії в Києві, згадавши землю посольства України на території агресора.

Теми: Росіяземлядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Столтенберг: Маємо готуватись до десятиліть конфронтації з Росією
У Росії кажуть, що збили три ударні безпілотники в Брянській області
Група нордичних країн і Чехія закликали Єврокомісію готувати нові секторальні санкції проти РФ
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: