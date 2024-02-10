Москва розірвала договір оренди з посольством України, воно не працює два роки
Влада Москви розірвала договір оренди з посольством України, яке не працювало з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Джерело: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує прес-служба МЗС
Пряма мова Захарової: "Дійсно, у квітні минулого року Київська міськрада оголосила про розірвання договору оренди на земельну ділянку, де розташовується комплекс будівель посольства Росії на (в – ред.) Україні.
Як відомо, у дипломатії існує принцип взаємності. У зв'язку з цим Департаментом міського майна міста Москви було також ухвалено рішення припинити договори оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України в Москві. Українська сторона в установленому порядку про це проінформована".
Деталі: При цьому Захарова цинічно заявила, що "будь-які подібні ворожі кроки режиму Зеленського не залишаться без адекватної відповіді Росії", забувши згадати про ворожі кроки РФ, яка з 24 лютого 2022 року проводить повномасштабну війну проти України.
Коли саме було розірвано договір, у повідомленні не вказується.
Раніше в суботу про розірвання договору оренди з посольством України в Москві повідомляли російські ЗМІ з посиланням на джерела.
Передісторія:
- 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про розірвання дипвідносин з Росією.
- У МЗС України повідомляли, що посольство України в Москві та консульські установи України на території РФ припинили виконання своїх функцій.
- 20 квітня 2023 року Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії у столиці.
- Після цього прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "відреагує" на розірвання договору оренди землі з посольством Росії в Києві, згадавши землю посольства України на території агресора.